Впервые за 8 лет главным торговым партнером Германии стали США, а не Китай

Тенденция, согласно которой Китай был главным торговым партнером Германии в течение восьми лет подряд, нарушилась.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, 60 млрд евро торговли Германии с Китаем в первом квартале 2024 года были меньше, чем 63 млрд евро общего объема торговли с США.

Опубликованные в пятницу данные свидетельствуют, что в мае немецкий экспорт в Китай упал на 14% по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт в США вырос на 4,1%.

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В то же время также в пятницу начинается визит министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Китай.

Ожидается, что он будет пытаться объяснить чиновникам КНР недавнее объявление ЕС о пошлинах на китайские электромобили, чтобы уменьшить риск ответной реакции со стороны Пекина, который может нанести ущерб немецкому экспорту в эту страну.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.

Введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

Оно создает непосредственную перспективу полномасштабной торговой войны между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование в отношении европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

Перед тем США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.