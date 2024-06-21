Лідер опозиції Німеччини політав за штурвалом винищувача Eurofighter

Лідер провідної опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц політав за штурвалом винищувача Eurofighter.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Напередодні увечері Мерц відвідав авіабазу Бундесверу в Лааге поблизу Ростока.

Bild

"Це зовсім інший вимір подорожей. Велика пригода. Було дуже весело", – сказав Мерц після польоту, який тривав близько години.

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Мерц, який сам є пілотом-любителем, навіть здійснив частину польоту сам, однак здебільшого він асистував підполковнику ВПС Дірку Пінгелю.

Пінгель був задоволений своїм "другим пілотом": "Він весь час тиснув на газ".

У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини вперше політав на винищувачі Eurofighter.

Перед цим голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен політала на винищувачі F-16.