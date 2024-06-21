Лідер опозиції Німеччини політав за штурвалом винищувача Eurofighter
Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 15:08 —
Лідер провідної опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц політав за штурвалом винищувача Eurofighter.
Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".
Напередодні увечері Мерц відвідав авіабазу Бундесверу в Лааге поблизу Ростока.
"Це зовсім інший вимір подорожей. Велика пригода. Було дуже весело", – сказав Мерц після польоту, який тривав близько години.
Мерц, який сам є пілотом-любителем, навіть здійснив частину польоту сам, однак здебільшого він асистував підполковнику ВПС Дірку Пінгелю.
Пінгель був задоволений своїм "другим пілотом": "Він весь час тиснув на газ".
У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини вперше політав на винищувачі Eurofighter.
Перед цим голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен політала на винищувачі F-16.