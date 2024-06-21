Лидер оппозиции Германии полетал за штурвалом истребителя Eurofighter

Лидер ведущей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Накануне вечером Мерц посетил авиабазу Бундесвера в Лааге вблизи Ростока.

Bild

"Это совсем другое измерение путешествий. Большое приключение. Было очень весело", – сказал Мерц после полета, который длился около часа.

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Мерц, который сам является пилотом-любителем, даже совершил часть полета сам, однако в основном он ассистировал подполковнику ВВС Дирку Пингелю.

Пингель был доволен своим "вторым пилотом": "Он все время давил на газ".

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию впервые полетал на истребителе Eurofighter.

Перед этим глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен полетала на истребителе F-16.