Лидер оппозиции Германии полетал за штурвалом истребителя Eurofighter
Лидер ведущей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
Накануне вечером Мерц посетил авиабазу Бундесвера в Лааге вблизи Ростока.
"Это совсем другое измерение путешествий. Большое приключение. Было очень весело", – сказал Мерц после полета, который длился около часа.
Мерц, который сам является пилотом-любителем, даже совершил часть полета сам, однако в основном он ассистировал подполковнику ВВС Дирку Пингелю.
Пингель был доволен своим "вторым пилотом": "Он все время давил на газ".
В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию впервые полетал на истребителе Eurofighter.
Перед этим глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен полетала на истребителе F-16.