У Туреччині через масштабну пожежу загинули вже 11 осіб, десятки постраждали

У Туреччині до 11 зросла кількість загиблих внаслідок пожежі, що почалася зі спалювання стерні і поширилась на низку населених пунктів.

Про це у X (Twitter) повідомив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

За його словами, внаслідок пожежі ще 78 осіб постраждали, п'ятеро з них перебувають в реанімації.

Як повідомляє агентство AP, пожежа в Туреччині спалахнула в районі між провінціями Діярбакир і Мардін.

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За словами губернатора провінції Діярбакир Алі Іхсана Су, вогонь швидко поширився через села Коксалан, Язчічеджі і Багачік. Пожежа була взята під контроль рано вранці в п'ятницю.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що влада розпочала розслідування причин пожежі.

Мешканці вважають, що пожежу спричинили іскри з лінії електропередачі, які загорілися від рослинних залишків.

За даними місцевих ЗМІ, у вогні також загинули сотні свійських тварин.

Раніше повідомлялось про п'ятьох загиблих внаслідок пожежі на сході Туреччини.

У середу турецька влада заявила, що їй вдалося взяти під контроль дві лісові пожежі, які вирують поблизу протоки Дарданелли на північному заході країни.

Морський рух у протоці Дарданелли на північному заході Туреччини у вівторок, 18 червня, призупинили через лісову пожежу.