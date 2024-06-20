У Туреччині взяли під контроль пожежі поблизу Дарданелл

Турецька влада заявила в середу, що їй вдалося взяти під контроль дві лісові пожежі, які вирують поблизу протоки Дарданелли на північному заході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Йдеться про пожежі на півострові Галліполі та в місті Еджеабат, де на боротьбу з вогнем залучили дев'ять літаків з водою, шість вертольотів і понад 360 пожежників.

Внаслідок цього населення двох сіл у Галліполі евакуювали як запобіжний захід, повідомила влада.

Реклама:

Водночас офіційні особи заявили, що ще чотири пожежі сталися в середу на заході Туреччини.

Морський рух у протоці Дарданелли на північному заході Туреччини у вівторок, 18 червня, призупинили через лісову пожежу.

Протока Дарданелли, яка з'єднує Мармурове море з Егейським і є природним кордоном між Європою та Азією, – це ключовий водний шлях для суден, що прямують між Середземним і Чорним морями на південь від Стамбула.

За даними Міністерства транспорту Туреччини, у 2023 році протоку перетнули майже 45 тисяч суден – майже вдвічі більше, ніж Суецьким каналом, і понад утричі більше, ніж Панамським каналом.

Турецька влада обмежила прохід російських військових суден через Дарданелли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.