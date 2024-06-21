У Туреччині спалювання стерні призвело до пожежі: 5 загиблих

Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще десятки потребують медичної допомоги через пожежу, що почалася зі спалювання стерні, яка за ніч поширилася на населені пункти на південному сході Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Пожежа спалахнула в районі, що межує з провінціями Діярбакир та Мардін. Рано-вранці в п'ятницю її взяли під контроль.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив у X (Twitter), що крім п'ятьох загиблих, постраждали 44 особи, 10 з яких перебувають у важкому стані.

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"Троє осіб загинули в Діярбакирі та двоє – в Мардіні", – зазначив Коджа.

Водночас на північному заході Туреччини пожежники продовжують боротьбу з лісовою пожежею поблизу міста Айваджик в провінції Чанаккале.

У середу турецька влада заявила, що їй вдалося взяти під контроль дві лісові пожежі, які вирують поблизу протоки Дарданелли на північному заході країни.

Морський рух у протоці Дарданелли на північному заході Туреччини у вівторок, 18 червня, призупинили через лісову пожежу.