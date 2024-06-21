В Турции из-за масштабного пожара погибли уже 11 человек, десятки пострадали

В Турции до 11 возросло число погибших в результате пожара, который начался со сжигания стерни и распространился на ряд населенных пунктов.

Об этом в X (Twitter) сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, в результате пожара еще 78 человек пострадали, пятеро из них находятся в реанимации.

Как сообщает агентство AP, пожар в Турции вспыхнул в районе между провинциями Диярбакыр и Мардин.

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По словам губернатора провинции Диярбакыр Али Ихсана Су, огонь быстро распространился через села Коксалан, Язчичеджи и Багачик. Пожар был взят под контроль рано утром в пятницу.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что власти начали расследование причин пожара.

Жители считают, что пожар вызвали искры с линии электропередачи.

По данным местных СМИ, в огне также погибли сотни домашних животных.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожара на востоке Турции.

В среду турецкие власти заявили, что им удалось взять под контроль два лесных пожара, которые бушуют вблизи пролива Дарданеллы на северо-западе страны.

Морское движение в проливе Дарданеллы на северо-западе Турции во вторник, 18 июня, приостановили из-за лесного пожара.