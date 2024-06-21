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Біля берегів Німеччини помітили російський корабель-шпигун

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 20:00 — Олег Павлюк

Російський розвідувальний корабель "Василь Татіщев" перебуває в Балтійському морі біля німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

Про це повідомила місцева газета Kieler Nachrichten, пише "Європейська правда".

Російське судно розташоване на маршруті Кіль – Балтійське море між островом Фемарн і так званим Кільським маяком, за яким кораблі орієнтуються в Кільському каналі – за межами територіальних вод Німеччини та Данії.

За даними Kieler Nachrichten, російський шпигунський корабель, що базується в Калінінграді, стежив за підрозділами НАТО в межах багатонаціональних навчань BALTOPS, які проводяться в Балтійському морі щороку з 1971 року.

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Фото: Frank Behling / архівне зображення

Невідомо, чи здатен "Василь Татіщев" прослуховувати військові комунікації, пов’язані з НАТО, в тому місці, де перебуває.

У німецькій Федеральній поліції заявили, що можуть вживати заходів лише тоді, коли корабель заходить на територію Німеччини або Данії, а досі жодних порушень правил судноплавства з боку росіян не виявили.

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"Василь Татіщев" – це розвідувальний корабель російського класу "Вишня", який був побудований у Польщі між 1985 і 1988 роками. Завдовжки 94 метри й із водотоннажністю близько 3100 тонн, судно є одним з двох кораблів цього типу в Балтійському морі.

Як відомо, інтенсивність російської радіоелектронної боротьби в регіоні Балтійського моря зростає вже кілька місяців. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден раніше висловив побоювання, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

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Німеччина Росія
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