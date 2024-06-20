ЗМІ: Масштаб шпигунства росіян у Північному морі – більший, ніж вважалось раніше

Невійськові російські кораблі були частиною зусиль Кремля зі стеження за трубопроводами і кабелями в Північному морі, причому в більших масштабах, ніж вважалось раніше.

Про це йдеться у спільному дослідженні бельгійської газети De Tijd та організації Follow the Money (FTM), пише "Європейська правда".

Розслідування De Tijd і FTM охопило активність понад тисячі цивільних суден під російським прапором у Північному морі з 1 січня 2004 року. Воно виявило 945 підозрілих дій поблизу об'єктів критичної інфраструктури, які здійснили 167 невійськових російських кораблів.

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"Підозрілі дії" відбувалися в економічних зонах країн Північного моря – Бельгії, Нідерландів, Данії, Німеччини, Великої Британії та Норвегії. Здебільшого російські кораблі наближалися до труб і кабелів на відстань до кілометра і затримувалися там.

З 945 таких дій 749 відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів, розташованих у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії відбулися навколо електричних кабелів, а решта 124 – біля телекомунікаційних кабелів.

Окрім трубопроводів і кабелів, російські кораблі також пропливали поблизу кораблів НАТО. Розслідування виявило 278 випадків, коли російські кораблі перебували в радіусі 10 кілометрів від кораблів Альянсу протягом однієї години.

Увагу на підозрілу активність суден, пов’язаних із Росією (вони не обов’язково під російським прапором), країни з виходом до Північного моря почали звертати після 2022 року. За інформацією De Tijd, західні спецслужби стежать за понад 5600 цивільними суднами РФ, з них близько 1500 пропливали біля Нідерландів і Бельгії.

У квітні Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Британії і Данія підписали Пакт про безпеку в Північному морі, щоб разом краще захищати інфраструктуру і безперешкодно обмінюватися інформацією про ймовірну російську загрозу.