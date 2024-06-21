Укр Рус Eng

У берегов Германии заметили российский корабль-шпион

Новости — Пятница, 21 июня 2024, 20:00 — Олег Павлюк

Российский разведывательный корабль "Василий Татищев" находится в Балтийском море возле немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом сообщила местная газета Kieler Nachrichten, пишет "Европейская правда".

Российское судно расположено на маршруте Киль – Балтийское море между островом Фемарн и так называемым Кильским маяком, по которому корабли ориентируются в Кильском канале – за пределами территориальных вод Германии и Дании.

По данным Kieler Nachrichten, российский шпионский корабль, базирующийся в Калининграде, следил за подразделениями НАТО в рамках многонациональных учений BALTOPS, которые проводятся в Балтийском море ежегодно с 1971 года.

Реклама:
 
ФОТО: FRANK BEHLING / АРХИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Неизвестно, способен ли "Василий Татищев" прослушивать военные коммуникации, связанные с НАТО, в том месте, где находится.

В немецкой Федеральной полиции заявили, что могут принимать меры только тогда, когда корабль заходит на территорию Германии или Дании, а до сих пор никаких нарушений правил судоходства со стороны россиян не обнаружили.

СМИ: Масштаб шпионажа россиян в Северном море – больше, чем считалось ранее

"Василий Татищев" – это разведывательный корабль российского класса "Вишня", который был построен в Польше между 1985 и 1988 годами. Длиной 94 метра и с водоизмещением около 3100 тонн, судно является одним из двух кораблей этого типа в Балтийском море.

Как известно, интенсивность российской радиоэлектронной борьбы в регионе Балтийского моря растет уже несколько месяцев. Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден ранее выразил опасения, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия
Реклама: