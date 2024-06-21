У берегов Германии заметили российский корабль-шпион

Российский разведывательный корабль "Василий Татищев" находится в Балтийском море возле немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом сообщила местная газета Kieler Nachrichten, пишет "Европейская правда".

Российское судно расположено на маршруте Киль – Балтийское море между островом Фемарн и так называемым Кильским маяком, по которому корабли ориентируются в Кильском канале – за пределами территориальных вод Германии и Дании.

По данным Kieler Nachrichten, российский шпионский корабль, базирующийся в Калининграде, следил за подразделениями НАТО в рамках многонациональных учений BALTOPS, которые проводятся в Балтийском море ежегодно с 1971 года.

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ФОТО: FRANK BEHLING / АРХИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Неизвестно, способен ли "Василий Татищев" прослушивать военные коммуникации, связанные с НАТО, в том месте, где находится.

В немецкой Федеральной полиции заявили, что могут принимать меры только тогда, когда корабль заходит на территорию Германии или Дании, а до сих пор никаких нарушений правил судоходства со стороны россиян не обнаружили.

"Василий Татищев" – это разведывательный корабль российского класса "Вишня", который был построен в Польше между 1985 и 1988 годами. Длиной 94 метра и с водоизмещением около 3100 тонн, судно является одним из двух кораблей этого типа в Балтийском море.

Как известно, интенсивность российской радиоэлектронной борьбы в регионе Балтийского моря растет уже несколько месяцев. Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден ранее выразил опасения, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.