США після ремонту відновили роботу плавучого пірса для доставки гумдопомоги в Газу

Доставка гуманітарної допомоги з Кіпру до Гази відновилася після того, як у середу військовослужбовці Центрального командування США успішно прикріпили тимчасовий пірс до берегової лінії Гази.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Відновлення роботи пірса дозволило за одну ніч переправити понад 656 тонн допомоги, яка буде доставлена на склад в Газі, сказав речник Пентагону Патрик Райдер.

"Як і в минулому, інженери Армії оборони Ізраїлю надали всю необхідну підтримку для забезпечення безпечного встановлення пірса на пляжі", – додав він.

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За словами Райдера, незважаючи на деякі пошкодження, спричинені погодними умовами, та тимчасові зупинки роботи, з минулого місяця пірс доставив значну кількість допомоги до Гази.

"З 17 травня, коли тимчасовий пірс почав працювати, через морський коридор було доставлено понад 4 100 тонн допомоги для подальшої доставки гуманітарними організаціями", – сказав Райдер.

З 17 травня вантажівки з допомогою почали рухатися через тимчасовий пірс, який побудували США біля Гази, щоб доставити більше товарів в обложений сектор, де сотні тисяч людей стикаються з гострою гуманітарною кризою.

Однак вже наприкінці травня побудований військовими США пірс біля узбережжя Гази тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.