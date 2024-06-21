США после ремонта возобновили работу плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу

Доставка гуманитарной помощи с Кипра в Газу возобновилась после того, как в среду военнослужащие Центрального командования США успешно прикрепили временный пирс к береговой линии Газы.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

Восстановление работы пирса позволило за одну ночь переправить более 656 тонн помощи, которая будет доставлена на склад в Газе, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Как и в прошлом, инженеры Армии обороны Израиля оказали всю необходимую поддержку для обеспечения безопасной установки пирса на пляже", – добавил он.

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По словам Райдера, несмотря на некоторые повреждения, вызванные погодными условиями, и временные остановки работы, с прошлого месяца пирс доставил значительное количество помощи в Газу.

"С 17 мая, когда временный пирс начал работать, через морской коридор было доставлено более 4 100 тонн помощи для дальнейшей доставки гуманитарными организациями", – сказал Райдер.

С 17 мая грузовики с помощью начали двигаться через временный пирс, который построили США возле Газы, чтобы доставить больше товаров в осажденный сектор, где сотни тысяч людей сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.

Однако уже в конце мая построенный военными США пирс у побережья Газы временно убрали после того, как часть конструкции отломилась.