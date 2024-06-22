У Литві хочуть заборонити їздити в Росію тим, хто працює з секретною інформацією

Міністерство оборони Литви пропонує заборонити виїзд до Росії, Білорусі та Китаю особам, які працюють із секретною інформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Підготовлені Міноборони поправки до закону про державну і службову таємницю після схвалення Кабінету міністрів надійдуть на розгляд до Сейму.

"Проєкт спрямований на захист співробітників державних установ, яким видано дозвіл на роботу або доступ до секретної інформації (...) від ворожої діяльності служб іноземних держав", – повідомили у міністерстві.

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Таке рішення, за повідомленням відомства, було викликане попередженнями розвідки про спроби вербування литовців, які можуть мати доступ до секретної інформації.

За оцінками міністерства, таке обмеження торкнеться близько 56 тисяч осіб.

Національний центр кризового управління оголосив про заплановані заборони ще у вересні минулого року. Тоді Міноборони обіцяло до кінця року внести проєкт до уряду, але узгодження нормативного акта зайняло певний час.

Уряд також має підготувати офіційний список країн, до яких заборонено поїздки. За інформацією Міноборони, він має містити ті самі країни, до яких заборонено виїзд військовим або держчиновникам, тобто Росію, Білорусь і Китай.

Нагадаємо, у січні уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

Перед цим Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.