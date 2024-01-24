Литва заборонила солдатам і поліцейським виїжджати до РФ, Білорусі та Китаю

Уряд Литви в середу заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У Міністерстві оборони країни заявили, що список країн базується на оцінці ризиків та загроз національній безпеці.

"У Стратегії національної безпеки зазначено, що РФ, Білорусь та КНР становлять загрозу безпеці Литви та її громадян, зокрема за допомогою шпигунства проти Литви з боку розвідки та служб безпеки цих країн", – йдеться в проєкті постанови.

За даними Міноборони, ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їхні вразливі місця й намагаються використати їх з метою вербування на своїй території або в третіх країнах.

У доповіді вказують, що російські та білоруські спецслужби також проводять допити й провокації проти громадян Литви, які в'їжджають на їхню територію.

Дозвіл на в'їзд до цих країн можуть надавати у разі критичного стану здоров'я або смерті близьких родичів та подружжя, а також у разі необхідності здійснення батьківських чи опікунських прав та обов'язків або вирішення питань, пов'язаних з майновими правами.

Раніше Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Арвідас Анушаускас запропонував поправку, згідно з якою литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Перед цим Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати в Росію, Білорусь та інші країни, що становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч осіб.