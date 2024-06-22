В Литве хотят запретить ездить в Россию тем, кто работает с секретной информацией

Министерство обороны Литвы предлагает запретить выезд в Россию, Беларусь и Китай лицам, которые работают с секретной информацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Подготовленные Минобороны поправки в закон о государственной и служебной тайне после одобрения Кабинета министров поступят на рассмотрение в Сейм.

"Проект направлен на защиту сотрудников государственных учреждений, которым выдано разрешение на работу или доступ к секретной информации (...) от враждебной деятельности служб иностранных государств", – сообщили в министерстве.

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Такое решение, по сообщению ведомства, было вызвано предупреждениями разведки о попытках вербовки литовцев, которые могут иметь доступ к секретной информации.

По оценкам министерства, такое ограничение коснется около 56 тысяч человек.

Национальный центр кризисного управления объявил о запланированных запретах еще в сентябре прошлого года. Тогда Минобороны обещало до конца года внести проект в правительство, но согласование нормативного акта заняло определенное время.

Правительство также должно подготовить официальный список стран, в которые запрещены поездки. По информации Минобороны, он должен содержать те же страны, в которые запрещен выезд военным или госчиновникам, то есть Россию, Беларусь и Китай.

Напомним, в январе правительство Литвы запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

Перед этим Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.