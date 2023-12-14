Сейм Литви схвалив заборону для військових їздити до недружніх країн

Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За ухвалення закону проголосували 78 депутатів, проти – 0, тих, хто утримався, не було

. Консерватор Арвідас Поцюс, який закликав голосувати "за", вважає, що поправка знизить ризик витоку секретної інформації.

"У деяких військовослужбовців є дозвіл на роботу з абсолютно секретними категоріями документації. Щоб уникнути неприємних випадків, я пропоную підтримати цю поправку", – сказав Поцюс.

Із 1 січня 2024 року військовослужбовцям професійної військової служби буде заборонено виїжджати поза службою в іноземні держави чи території, перелік яких затверджуватиметься урядом.

Однак початковий список цих країн був представлений Міністерством національної оборони ще в жовтні.

Однак поправка передбачає і винятки. Як зазначено в проєкті резолюції, поїздки до цих країн будуть дозволені в разі тяжкої хвороби або смерті родича військовослужбовця, який перебуває на професійній військовій службі, якщо військовослужбовця призначено його опікуном або піклувальником, або в будь-яких інших випадках, визначених урядом.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Арвідас Анушаускас запропонував поправку, згідно з якою литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Наприкінці вересня Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати в Росію, Білорусь та інші країни, що становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч осіб.