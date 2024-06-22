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Віцеканцлер Німеччини запевнив Китай, що запропоновані ЄС мита не є покаранням

Новини — Субота, 22 червня 2024, 11:22 — Іванна Костіна

Запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є "покаранням".

Про це заявив міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек китайським посадовцям у Пекіні в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Візит Габека до Китаю є першим візитом високопоставленого європейського посадовця після того, як Брюссель запропонував високі мита на імпорт електромобілів китайського виробництва для боротьби з тим, що ЄС вважає надмірними субсидіями.

У п'ятницю перед його приїздом Китай попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо електромобілів може спровокувати торговельну війну.

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"Важливо розуміти, що це не каральні тарифи", – сказав Габек на першому пленарному засіданні діалогу з питань клімату та трансформації.

Такі країни, як США, Бразилія та Туреччина, використовували каральні тарифи, але не ЄС, сказав міністр економіки: "Європа робить речі по-іншому".

Габек сказав, що протягом дев'яти місяців Європейська комісія дуже детально вивчала, чи отримували китайські компанії несправедливу вигоду від субсидій.

За його словами, будь-які компенсаційні мита, які є результатом перевірки ЄС, "не є покаранням", додавши, що такі заходи мають на меті компенсувати переваги, надані китайським компаніям Пекіном.

"Необхідно досягти загальних, рівних стандартів доступу до ринку", – сказав Габек.

Під час зустрічі з Чжен Шаньцзе, головою Національної комісії Китаю з розвитку і реформ, Габек заявив, що запропоновані тарифи ЄС мають на меті вирівняти умови гри з Китаєм.

Запропоновані ЄС імпортні мита на електромобілі китайського виробництва зашкодять обом сторонам, зазначив Чжен. Він сказав Габеку, що сподівається, що Німеччина продемонструє лідерство в ЄС і "зробить правильні речі".

Він також відкинув звинувачення в несправедливих субсидіях, заявивши, що розвиток нової енергетичної галузі Китаю є результатом всебічних переваг у технологіях, ринкових і промислових ланцюжках, отриманих в умовах жорсткої конкуренції.

Зростання галузі "є результатом конкуренції, а не субсидій, не кажучи вже про недобросовісну конкуренцію", сказав Чжен під час зустрічі.

Тимчасові мита ЄС мають бути застосовані до 4 липня, а розслідування триватиме до 2 листопада, коли можуть бути введені остаточні мита, як правило, на п'ять років.

Раніше стало відомо, що вперше за 8 років головним торговельним партнером Німеччини стали США, а не Китай.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

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Німеччина Китай Торгівля
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