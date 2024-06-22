Вице-канцлер Германии заверил Китай, что предложенные ЕС пошлины не являются наказанием

Предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские товары не являются "наказанием".

Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек китайским чиновникам в Пекине в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Визит Хабека в Китай является первым визитом высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

В пятницу перед его приездом Китай предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по электромобилям может спровоцировать торговую войну.

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"Важно понимать, что это не карательные тарифы", – сказал Хабек на первом пленарном заседании диалога по вопросам климата и трансформации.

Такие страны, как США, Бразилия и Турция, использовали карательные тарифы, но не ЕС, сказал министр экономики: "Европа делает вещи по-другому".

Хабек сказал, что в течение девяти месяцев Европейская комиссия очень подробно изучала, получали ли китайские компании несправедливую выгоду от субсидий.

По его словам, любые компенсационные пошлины, которые являются результатом проверки ЕС, "не являются наказанием", добавив, что такие меры имеют целью компенсировать преимущества, предоставленные китайским компаниям Пекином.

"Необходимо достичь общих, равных стандартов доступа к рынку", – сказал Хабек.

Во время встречи с Чжэн Шаньцзе, председателем Национальной комиссии Китая по развитию и реформам, Хабек заявил, что предложенные тарифы ЕС имеют целью выровнять условия игры с Китаем.

Предложенные ЕС импортные пошлины на электромобили китайского производства навредят обеим сторонам, отметил Чжэн. Он сказал Хабеку, что надеется, что Германия продемонстрирует лидерство в ЕС и "сделает правильные вещи".

Он также отверг обвинения в несправедливых субсидиях, заявив, что развитие новой энергетической отрасли Китая является результатом всесторонних преимуществ в технологиях, рыночных и промышленных цепочках, полученных в условиях жесткой конкуренции.

Рост отрасли "является результатом конкуренции, а не субсидий, не говоря уже о недобросовестной конкуренции", сказал Чжэн во время встречи.

Временные пошлины ЕС должны быть применены до 4 июля, а расследование продлится до 2 ноября, когда могут быть введены окончательные пошлины, как правило, на пять лет.

Ранее стало известно, что впервые за 8 лет главным торговым партнером Германии стали США, а не Китай.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.