В Німеччині знову судять ультраправого депутата за використання нацистського гасла

Провідний член ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Бйорн Гьоке у понеділок знову постав перед судом за звинуваченням у використанні забороненого нацистського гасла.

Як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Судовий процес, що розпочався в понеділок у суді землі Тюрингія у місті Галле, стосується другого випадку використання політиком того ж самого гасла.

Друге звинувачення проти Гьоке було додали до першого процесу незадовго до його початку, але судді вирішили розглядати його окремо, оскільки його команда захисту нещодавно змінилася.

Реклама:

Прокурори стверджують, що він повторив правопорушення на заході "АдН" в місті Гера у грудні минулого року, "достовірно знаючи", що використання цього гасла є кримінальним злочином.

За їхніми словами, Гьоке сказав "Все для...", після чого аудиторія прокричала: "Німеччина!".

Наразі призначили два судових засідання – друге відбудеться в середу.

Раніше суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.

Уперше Гьоке постав перед судом у квітні.

"Альтернатива для Німеччини" в Тюрингії віднесена до категорії правоекстремістських партій і перебуває під наглядом спецслужб. Бйорн Гьоке є її земельним лідером та братиме участь у земельних виборах 1 вересня.