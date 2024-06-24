В Німеччині знову судять ультраправого депутата за використання нацистського гасла
Провідний член ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Бйорн Гьоке у понеділок знову постав перед судом за звинуваченням у використанні забороненого нацистського гасла.
Як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Судовий процес, що розпочався в понеділок у суді землі Тюрингія у місті Галле, стосується другого випадку використання політиком того ж самого гасла.
Друге звинувачення проти Гьоке було додали до першого процесу незадовго до його початку, але судді вирішили розглядати його окремо, оскільки його команда захисту нещодавно змінилася.
Прокурори стверджують, що він повторив правопорушення на заході "АдН" в місті Гера у грудні минулого року, "достовірно знаючи", що використання цього гасла є кримінальним злочином.
За їхніми словами, Гьоке сказав "Все для...", після чого аудиторія прокричала: "Німеччина!".
Наразі призначили два судових засідання – друге відбудеться в середу.
Раніше суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.
Уперше Гьоке постав перед судом у квітні.
"Альтернатива для Німеччини" в Тюрингії віднесена до категорії правоекстремістських партій і перебуває під наглядом спецслужб. Бйорн Гьоке є її земельним лідером та братиме участь у земельних виборах 1 вересня.