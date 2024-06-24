В Германии снова судят ультраправого депутата за использование нацистского лозунга

Ведущий член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке в понедельник снова предстал перед судом по обвинению в использовании запрещенного нацистского лозунга.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Судебный процесс, начавшийся в понедельник в суде земли Тюрингия в городе Галле, касается второго случая использования политиком того же лозунга.

Второе обвинение против Хёке было добавлено к первому процессу незадолго до его начала, но судьи решили рассматривать его отдельно, поскольку команда защиты недавно изменилась.

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Прокуроры утверждают, что он повторил правонарушение на мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Гера в декабре прошлого года, "достоверно зная", что использование этого лозунга является уголовным преступлением.

По их словам, Хёке сказал "Все для...", после чего аудитория прокричала: "Германии!".

Сейчас назначили два судебных заседания – второе состоится в среду.

Ранее суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в своей речи.

Впервые Хёке предстал перед судом в апреле.

"Альтернатива для Германии" в Тюрингии отнесена к категории правоэкстремистских партий и находится под наблюдением спецслужб. Бьорн Хёке является ее земельным лидером и будет участвовать в земельных выборах 1 сентября.