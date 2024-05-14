Політику "Альтернативи для Німеччини" обрали покарання за нацистське гасло

Суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суд визнав 52-річного лідера "АдН" у Тюрингії винним через використання забороненого в Німеччині гасла "Alles für Deutschland" ("Все для Німеччини") на передвиборчому заході у 2021 році й засудив до 100 щоденних штрафів по 130 євро.

Прокуратура у справі вимагала для політика шести місяців умовного ув'язнення, наголошуючи, що він не міг не знати про заборону цього нацистського гасла. Захист же посилався на те, що Гьоке під час виступу ні разу не згадав про нацистську епоху.

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Уперше Гьоке постав перед судом у квітні.

Зазначимо, що регіонального лідера "АдН" звинувачують у ще мінімум двох випадках використання гасла "Alles für Deutschland", причому вони стались уже після того, як йому було відомо про перший суд. Дати судових засідань за цими двома випадками ще не призначені.

"Альтернатива для Німеччини" в Тюрингії віднесена до категорії правоекстремістських партій і перебуває під наглядом спецслужб. Бйорн Гьоке є її земельним лідером та братиме участь у земельних виборах 1 вересня.

Нагадаємо, напередодні вищий регіональний суд на заході Німеччини відхилив апеляцію партії "Альтернатива для Німеччини" проти її класифікації як ультраправої екстремістської організації.