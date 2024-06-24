До складу уряду Північної Македонії вперше увійшов представник сербів

Вперше в історії незалежної Північної Македонії до складу уряду увійшов представник сербської меншини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Nova Makedonija.

Іван Стоїлкович походить з лав Демократичної партії сербів у Північній Македонії і в новому уряді він обійматиме посаду міністра відносин між громадами.

Він був обраний президентом Демократичної партії сербів у Македонії у 2001 році. А членом македонського парламенту його вперше обрали у 2002 році.

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Міністром оборони в новому уряді став представник партії-переможниці виборів ВМРО-ДПМНЄ Владо Місайловський. З 2015 по 2017 рік він вже обіймав посаду міністра транспорту та комунікацій. Він також бере участь у роботі парламентських груп Скупщини Республіки Північна Македонія зі співробітництва з парламентами Німеччини, США і Франції.

МЗС також очолив представник ВМРО-ДПМНЄ – Тимчо Муцунський. Він був вперше обраний депутатом Скупщини у 2020 році.

Нагадаємо, у Північній Македонії парламент в ході голосування у неділю затвердив новий склад уряду на чолі зі 46-річним правоцентристом Християном Міцкоським після парламентських виборів, які відбулись у травні.

На початку червня президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова офіційно звернулася до Міцкоського з проханням сформувати новий уряд після перемоги його партії на парламентських виборах минулого місяця.