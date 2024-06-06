Лідеру партії-переможця виборів у Північній Македонії офіційно доручили сформувати уряд

У четвер президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова офіційно звернулася до лідера правоцентристів Хрістіана Міцкоскі з проханням сформувати новий уряд після перемоги його партії на парламентських виборах минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Після тижнів переговорів Міцкоскі оголосив про початкову угоду про створення коаліційного уряду з етнічною албанською партією Vredi, яка має 14 депутатів, і невеликою лівою партією ZNAM, яка має шість депутатів.

Тепер Міцкоскі має 20 днів на формування уряду, але в четвер він заявив, що сподівається зробити це набагато швидше, визначивши 10 червня як кінцеву дату для затвердження свого кабінету міністрів у парламенті.

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Новий парламент країни був скликаний 28 травня і обрав спікером Афріма Гаші з партії Vredi.

Вручаючи мандат Міцкоскі в четвер, Гордана Силяновська Давкова сказала, що результати його переговорів про створення коаліції, а також те, що Гаші підтримали 76 депутатів, означають, що лідер ВМРО-ДПМНЄ "має серйозну можливість сформувати уряд".

Коаліція на чолі з партією Міцкоскі ВМРО-ДПМНЄ отримала трохи більше 43% голосів на виборах 8 травня, здобувши 58 зі 120 місць у парламенті, що на три менше, ніж потрібно для одноосібного правління.

У другому турі президентських виборів, що відбувся того ж дня, кандидат від ВМРО-ДПМНЄ, 70-річна професорка права Гордана Силяновська Давкова, стала першою жінкою, обраною на посаду глави держави.

Силяновська Давкова під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.

Пізніше Кіріакос Міцотакіс надіслав нове попередження новому керівництву Північної Македонії про те, що невиконання Преспанської угоди 2019 року з Грецією заблокує її шлях до членства в ЄС.