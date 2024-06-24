В состав правительства Северной Македонии впервые вошел представитель сербов

Впервые в истории независимой Северной Македонии в состав правительства вошел представитель сербского меньшинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Nova Makedonija.

Иван Стоилкович происходит из рядов Демократической партии сербов в Северной Македонии и в новом правительстве он будет занимать должность министра отношений между общинами.

Он был избран президентом Демократической партии сербов в Македонии в 2001 году. А членом македонского парламента его впервые избрали в 2002 году.

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Министром обороны в новом правительстве стал представитель партии-победительницы выборов ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисайловский. С 2015 по 2017 год он уже занимал должность министра транспорта и коммуникаций. Он также участвует в работе парламентских групп Скупщины Республики Северная Македония по сотрудничеству с парламентами Германии, США и Франции.

МИД также возглавил представитель ВМРО-ДПМНЕ – Тимчо Муцунский. Он был впервые избран депутатом Скупщины в 2020 году.

Напомним, в Северной Македонии парламент в ходе голосования в воскресенье утвердил состав нового правительства во главе с 46-летним правоцентристом Християном Мицкоским после парламентских выборов, которые состоялись в мае.

В начале июня президент Северной Македонии Гордана Силяновска Давкова официально обратилась к Мицкоскому с просьбой сформировать новое правительство после победы его партии на парламентских выборах в прошлом месяце.