Парламент Північної Македонії затвердив новий уряд після травневих виборів

У Північній Македонії парламент в ході голосування у неділю затвердив новий склад уряду на чолі із 46-річним правоцентристом Християном Міцкоським після парламентських виборів, які відбулись у травні.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Загалом 77 депутатів 120-місцевого парламенту проголосували за новий уряд, 22 – проти. Ще 21 депутат був відсутній під час голосування.

Очолювана Міцкоським ВМРО-ДПМНЄ на парламентських виборах 8 травня отримала 58 місць – для формування одноосібної більшості їй не вистачило три місця.

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Згодом Міцкоський оголосив про коаліційну домовленість з етнічною албанською партією Vredi, яка має 14 депутатів, і невеликою лівою партією ZNAM, яка має шість депутатів.

Міцкоський пообіцяв продовжити зусилля своїх попередників, спрямовані на те, щоб привести Північну Македонію до ЄС.

Він також оголошував про плани знизити податки і підвищити пенсії, а також забезпечити зростання економіки на 5% цього року і знизити інфляцію до рівня не більше 2,5%.

На початку червня президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова офіційно звернулася до Міцкоського з проханням сформувати новий уряд після перемоги його партії на парламентських виборах минулого місяця.

Сама Силяновська Давкова потрапила в скандал, коли під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.