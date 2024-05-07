Франція звинуватила РФ у залякуванні після виклику свого посла

Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування" через дипломатичні канали.

Про це йдеться в заяві Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа.

Бурхливу реакцію РФ викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

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"Франція відзначає, що дипломатичні канали вкотре були використані для маніпулювання інформацією та залякування", – йдеться в заяві французького МЗС.

Як наголосили у відомстві, російське МЗС "вкотре вдається до перекладання відповідальності", намагаючись звинуватити західні країни у погрозах на адресу Росії, тоді як сама РФ розв’язала загарбницьку війну проти України і продовжує здійснювати агресивні дії з метою дестабілізації європейських країн, зокрема, за допомогою кібератак та гібридних дій.

"Франція продовжуватиме підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії", – підкреслили у МЗС Франції.

Нагадаємо, під час візиту до Києва глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії – "так само, як Росія завдає ударів всередині України" зброєю з Ірану чи Північної Кореї.

Ця заява британського міністра викликала істерику російського МЗС, представники якого розродилось погрозами в бік Лондона.