Россия вызвала посла США: "не сомневается", что Вашингтон "наводил ракеты" на Крым

Министерство иностранных дел России 24 июня вызвало посла США Линн Трейси в связи с ракетным ударом по Крыму в минувшие выходные, после чего разродилось опусом о причастности Вашингтона к этому событию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Российский МИД заявил, что объявил демарш американскому послу "в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима"

Там добавили, что США "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями", и пообещали "ответные меры".

Реклама:

После этого на сайте Министерства иностранных дел России вышло заявление "в связи с террористической атакой на Севастополь", где ответственность в стиле роспропаганды возлагается на "киевский режим при поддержке США и их сателлитов".

"Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает", – говорится в заявлении, где в очередной раз обещают "ответ на это преступление".

Накануне в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения стали результатом работы ПВО оккупантов.