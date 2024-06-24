В Словакии задержали коронаскептика из Чехии за распространение "тревожных новостей"

Полиция Словакии 24 июня сообщила об аресте чеха Павела Зитько – неудачливого кандидата в президенты Чехии, который более двух месяцев находится в розыске за распространение дезинформации и "тревожных новостей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zpravy.

Словацкая полиция заявила, что в понедельник "задержала гражданина Чехии П. З., на которого был выдан европейский ордер на арест судом в Чехии". Чешские СМИ, однако, подтвердили, что речь идет именно о Зитько.

В Чехии мужчину объявили в розыск 23 апреля после того, как он не явился в суд.

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Против него были выдвинуты обвинения по подозрению в распространении "тревожных новостей". Как уточняется в обвинительном акте, мужчина в 2021 году публиковал в соцсетях недостоверные сообщения о COVID-19.

Во время выборов президента в 2023 году Павел Зитько хотел выдвинуть свою кандидатуру, но не собрал достаточного количества подписей граждан. В октябре полиция задержала его на автомагистрали по подозрению в хищении средств.

В прошлом месяце, напомним, США и Чехия подписали Меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере противодействия манипулированию информацией иностранными государствами.

Перед тем в чешском Сенате предостерегали, что российское влияние и дезинформационные кампании в ЕС представляют значительную угрозу для честности предстоящих выборов в Европейский парламент.