У Сенаті Чехії попередили про російські операції, що загрожують виборам в ЄС

Російський вплив і дезінформаційні кампанії в ЄС становлять значну загрозу для чесності майбутніх виборів до Європейського парламенту.

Так вважає Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Висновок комітету оголосив його голова, сенатор Павел Фішер. Висновок комітету з'явився після нещодавніх викриттів щодо діяльності медіа-компанії Voice of Europe, яка поширювала російську пропаганду в ЄС і нещодавно була внесена до санкційного списку ЄС.

На думку комітету, російське втручання не тільки ставить під загрозу вільне прийняття рішень, але й є неприпустимим порушенням прав громадян Європейського Союзу.

Реклама:

Говорячи про Voice of Europe Фішер заявив, що "ця медіа-компанія намагалася впливати на публічні дебати в Чехії та інших країнах ЄС за гроші Російської Федерації, працювала проти інтересів Чеської Республіки і систематично поширювала російську пропаганду".

Сенатський комітет отримав інформацію про Voice of Europe безпосередньо від Чеської служби інформації з питань безпеки під час закритого засідання, пояснив він.

У своєму висновку комітет також висловив стурбованість тим, що Словаччина надала міжнародний захист проросійському політику і медіа-магнату, який стоїть за Voice of Europe, Артему Марчевському: "Це діяло проти інтересів безпеки Чеської Республіки", – додав Фішер.

Сенатський комітет також обговорив поточне розслідування вибуху на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.