США і Чехія посилять співпрацю для протидії дезінформації і пропаганді

США та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері протидії маніпулюванню інформацією іноземними державами.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

Меморандум у четвер в Празі підписали державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Чехія стала 17-ю країною, яка підтримала рамкову програму Державного департаменту США з протидії маніпулюванню інформацією іноземними державами.

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Цю коаліцію країн об'єднує спільне визнання того, що маніпулювання інформацією з боку іноземних держав, що включає дезінформацію та пропаганду, є транснаціональною загрозою безпеці демократичних суспільств.

За допомогою Меморандуму про взаєморозуміння Сполучені Штати і Чехія мають намір розширити обмін інформацією, розбудовувати потенціал для розробки критично важливих програм з протидії дезінформації та узгоджувати державну політику з п'ятьма ключовими напрямками, визначеними в рамковій програмі.

Нещодавно у Сенаті Чехії попередили про російські операції, що загрожують виборам в ЄС.

А нещодавно спецслужби Чехії заявили про викриття діяльності медіакомпанії Voice of Europe, яка поширювала російську пропаганду в ЄС і нещодавно була внесена до санкційного списку Євросоюзу.