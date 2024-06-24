Польські ЗМІ повідомили про візит Зеленського до Брюсселя на саміт ЄС

У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт Європейського Союзу до Брюсселя.

Про це стало відомо брюссельській кореспондентці польської радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

У Брюсселі неофіційно говорять про те, що президент України Володимир Зеленський прибуде в перший день саміту Європейського Союзу. "Така інформація циркулює" – повідомив RMF FM високопоставлений дипломат ЄС.

З міркувань безпеки ця інформація офіційно ніким не підтверджена.

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Очікують, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду, переговори про яку вели місяцями. "Володимир Зеленський та лідери ЄС будуть присутні на церемонії", – сказав дипломат.

Документ має бути підписаний "на рівні глав дипломатії", повідомили кореспондентці RMF FM.

Раніше стало відомо, що Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС у вівторок, 25 червня.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.