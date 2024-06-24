Польские СМИ сообщили о визите Зеленского в Брюссель на саммит ЕС

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского Союза в Брюссель.

Об этом стало известно брюссельской корреспондентке польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

В Брюсселе неофициально говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в первый день саммита Европейского Союза. "Такая информация циркулирует", – сообщил RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.

Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена.

Реклама:

Ожидается, что Украина и Европейский Союз подпишут документ о безопасности, переговоры о котором велись месяцами. "Владимир Зеленский и лидеры ЕС будут присутствовать на церемонии", – сказал дипломат.

Документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии", сообщили корреспондентке RMF FM.

Ранее стало известно, что Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС во вторник, 25 июня.

Напомним, на прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров относительно двустороннего документа по безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.