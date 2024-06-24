Макрон заявив, що крайні праві і ліві штовхають суспільство до "громадянської війни"

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував крайні праві й ліві політичні партії в країні, заявивши, що їхня риторика загрожує поглибленням розколів у суспільстві і "громадянською війною".

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі у понеділок.

Макрон жорстко розкритикував правопопулістське "Національне об’єднання" та "Нескорену Францію" з крайнього лівого спектра, як і їхніх однодумців.

Президент вказав на те, що крайні праві роблять великий акцент на релігії та етнічному походженні, і таким чином створює розколи та "штовхає до громадянської війни".

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Говорячи про "Нескорену Францію", Макрон сказав, що там пропонують певну форму "комунітаризму", але вони також активно акцентують на приналежності людей до певної релігії чи спільноти.

"Думаю, що це небезпека… І "Національне об’єднання", і "Нескорена Франція" пропонують відповідь на реальні проблеми, справжню злість і тривоги тої чи іншої людини… Але, як мені видається, вони реагують погано, примножуючи конфліктність і "громадянську війну", – сказав Макрон.

"Коли все дістало, коли повсякденне життя складне, нас можуть спокушати політсили крайнього спектру, які пропонують більш швидкі рішення. Але рішення не може бути у тому, щоб відкидати іншого…

Що нам потрібно буде зробити у наступні 2-3 роки – це потрібно бути більш рішучими, більш сильними у всіх тих питаннях, де Республіка недопрацьовує у питаннях безпеки і відповідальності перед законом", – заявив Емманюель Макрон, додавши, що те саме стосується питання рівних можливостей.

У попередні дні Макрон також закликав французів не голосувати "за крайнощі".

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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