Макрон заявив, що крайні праві і ліві штовхають суспільство до "громадянської війни"
Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував крайні праві й ліві політичні партії в країні, заявивши, що їхня риторика загрожує поглибленням розколів у суспільстві і "громадянською війною".
Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі у понеділок.
Макрон жорстко розкритикував правопопулістське "Національне об’єднання" та "Нескорену Францію" з крайнього лівого спектра, як і їхніх однодумців.
Президент вказав на те, що крайні праві роблять великий акцент на релігії та етнічному походженні, і таким чином створює розколи та "штовхає до громадянської війни".
Говорячи про "Нескорену Францію", Макрон сказав, що там пропонують певну форму "комунітаризму", але вони також активно акцентують на приналежності людей до певної релігії чи спільноти.
"Думаю, що це небезпека… І "Національне об’єднання", і "Нескорена Франція" пропонують відповідь на реальні проблеми, справжню злість і тривоги тої чи іншої людини… Але, як мені видається, вони реагують погано, примножуючи конфліктність і "громадянську війну", – сказав Макрон.
"Коли все дістало, коли повсякденне життя складне, нас можуть спокушати політсили крайнього спектру, які пропонують більш швидкі рішення. Але рішення не може бути у тому, щоб відкидати іншого…
Що нам потрібно буде зробити у наступні 2-3 роки – це потрібно бути більш рішучими, більш сильними у всіх тих питаннях, де Республіка недопрацьовує у питаннях безпеки і відповідальності перед законом", – заявив Емманюель Макрон, додавши, що те саме стосується питання рівних можливостей.
У попередні дні Макрон також закликав французів не голосувати "за крайнощі".
Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.
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