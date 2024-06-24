Макрон заявил, что крайние правые и левые толкают общество к "гражданской войне"

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал крайне правые и левые политические партии в стране, заявив, что их риторика грозит углублением расколов в обществе и "гражданской войной".

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире в понедельник.

Макрон жестко раскритиковал правопопулистское "Национальное объединение" и "Непокоренную Францию" из крайнего левого спектра, как и их единомышленников.

Президент указал на то, что крайне правые делают большой акцент на религии и этническом происхождении, и этим создает расколы и "толкает к гражданской войне".

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Говоря о "Непокоренной Франции", Макрон сказал, что там предлагают определенную форму "коммунитаризма", но они также активно акцентируют на принадлежности людей к определенной религии или сообществу.

"Думаю, что это опасность... И "Национальное объединение", и "Непокоренная Франция" предлагают ответ на реальные проблемы, настоящую злость и тревоги того или иного человека... Но, как мне кажется, они реагируют плохо, приумножая конфликтность и "гражданскую войну", – сказал Макрон.

"Когда все достало, когда повседневная жизнь сложная, нас могут соблазнять политсилы крайнего спектра, которые предлагают более быстрые решения. Но решение не может быть в том, чтобы отвергать другого...

Что нам нужно будет сделать в следующие 2-3 года – это нужно быть более решительными, более сильными во всех тех вопросах, где Республика недорабатывает в вопросах безопасности и обеспечения ответственности перед законом", – заявил Эмманюэль Макрон, добавив, что то же самое касается вопроса равных возможностей.

В предыдущие дни Макрон также призвал французов не голосовать "за крайности".

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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