Макрон перед виборами до парламенту закликав не голосувати "за крайнощі"

Президент Емманюель Макрон закликав французів утриматись від голосування за крайнощі на тлі опитувань, які пророкують перемогу ультраправим на дострокових парламентських виборах 30 червня.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Святі музики, організованому в Єлисейському палаці, повідомляє Le Figaro.

За його словами, він "впевнений у французькому народі, його інтелекті, його силі". Глава держави закликав співгромадян бути відповідальними.

"Існують крайнощі, яких не можна допустити. Є багато людей, які хотіли б роз'єднати народ. Є багато людей, які хотіли б керувати всупереч народу. Ні!", – зазначив Макрон.

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Президент вкотре встав на захист свого рішення про розпуск парламенту, закликавши людей не "боятися" цього.

Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, ультраправі можуть мати від 250 до 300 представників у Національних зборах (парламенті) – абсолютна більшість становить 289 місць.

Однак ці результати слід інтерпретувати "з обережністю" з огляду на різні можливості у другому турі виборів 7 липня.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Рейтинг Макрона впав на шість пунктів після його рішення розпустити парламент.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".