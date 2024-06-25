Вучич відреагував на інцидент із бійкою на Євро-2024 за участі свого сина

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував інцидент зі своїм сином Данилом, якого помітили під час бійки футбольних фанатів у німецькому Гельзенкірхені, де проходить Євро-2024.

Заяву Вучича наводить портал Новости, повідомляє "Європейська правда".

Сербський президент стверджує, що його старший син Данило перебував у кафе, на яке напали фанати німецького футбольного клубу "Шальке", які почали кидати пляшки й стільці.

Він каже, що Данило та інші серби, які перебували в цьому кафе просто захищалися, і що йому нема в чому звинувачувати сина.

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"Мені нема чого було соромитися, мені нема в чому було звинувачувати його (Данила – Ред.). Ці люди тільки захищалися", – сказав Вучич.

Він додав, що йому "цікаво", чому німецька поліція зажадала арешту деяких сербських фанатів.

"Цікавий підхід до вирішення завдань, дуже цікаво. Я не знаю, що робити, коли на тебе нападають стільцями і пляшками", – сказав Вучич.

За словами сербського президента, образи на адресу його дітей є невід'ємною частиною його роботи, і заявив, що йому доводиться з цим миритися.

"Я люблю і пишаюся своїм сином і не бачу в цьому жодної проблеми, і він нічим не соромить свого батька", – заявив Вучич.

Минулого тижня стало відомо, що син президента Сербії Александара Вучича Данило, ймовірно, брав участь у бійці, що сталась між сербськими і англійськими вболівальниками у німецькому Гельзенкірхені.

Нагадаємо, минулого року Данила Вучича зупинили під час перебування в частково визнаному Косові й зобов’язали зняти футболку з "антикосовським написом".