Вучич отреагировал на инцидент с дракой на Евро-2024 с участием своего сына
Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал инцидент со своим сыном Даниилом, которого заметили во время драки футбольных фанатов в немецком Гельзенкирхене, где проходит Евро-2024.
Заявление Вучича приводит портал Новости, сообщает "Европейская правда".
Сербский президент утверждает, что его старший сын Данило находился в кафе, на которое напали фанаты немецкого футбольного клуба "Шальке", которые начали бросать бутылки и стулья.
Он говорит, что Данило и другие сербы, которые находились в этом кафе просто защищались, и что ему не в чем обвинять сына.
"Мне нечего было стесняться, мне не в чем было обвинять его (Данила – Ред.). Эти люди только защищались", – сказал Вучич.
Он добавил, что ему "интересно", почему немецкая полиция потребовала ареста некоторых сербских фанатов.
"Интересный подход к решению задач, очень интересно. Я не знаю, что делать, когда на тебя нападают стульями и бутылками", – сказал Вучич.
По словам сербского президента, оскорбления в адрес его детей являются неотъемлемой частью его работы, и заявил, что ему приходится с этим мириться.
"Я люблю и горжусь своим сыном и не вижу в этом никакой проблемы, и он ничем не стыдит своего отца", – заявил Вучич.
На прошлой неделе стало известно, что сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.
Напомним, в прошлом году Данилу Вучича остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".