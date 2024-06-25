Вучич отреагировал на инцидент с дракой на Евро-2024 с участием своего сына

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал инцидент со своим сыном Даниилом, которого заметили во время драки футбольных фанатов в немецком Гельзенкирхене, где проходит Евро-2024.

Заявление Вучича приводит портал Новости, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент утверждает, что его старший сын Данило находился в кафе, на которое напали фанаты немецкого футбольного клуба "Шальке", которые начали бросать бутылки и стулья.

Он говорит, что Данило и другие сербы, которые находились в этом кафе просто защищались, и что ему не в чем обвинять сына.

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"Мне нечего было стесняться, мне не в чем было обвинять его (Данила – Ред.). Эти люди только защищались", – сказал Вучич.

Он добавил, что ему "интересно", почему немецкая полиция потребовала ареста некоторых сербских фанатов.

"Интересный подход к решению задач, очень интересно. Я не знаю, что делать, когда на тебя нападают стульями и бутылками", – сказал Вучич.

По словам сербского президента, оскорбления в адрес его детей являются неотъемлемой частью его работы, и заявил, что ему приходится с этим мириться.

"Я люблю и горжусь своим сыном и не вижу в этом никакой проблемы, и он ничем не стыдит своего отца", – заявил Вучич.

На прошлой неделе стало известно, что сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.

Напомним, в прошлом году Данилу Вучича остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".