ЗМІ: В уряді Німеччини не досягли згоди щодо бюджету на 2025 рік

Уряд Німеччини більше не очікує, що він досягне згоди щодо проєкту бюджету на 2025 рік до 3 липня.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters у вівторок повідомили джерела в уряді.

За даними джерел агентства, новою датою розглядають 17 липня, що означає, що всі терміни подання проєкту бюджету до нижньої палати парламенту Бундестагу все ще можуть бути дотримані.

Водночас речник міністерства фінансів заявив, що консультації щодо проєкту бюджету тривають.

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"Метою залишається досягнення політичної згоди та ухвалення рішення уряду в липні", – зазначив він.

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Вона заявила, що партії "світлофорної коаліції" мають докласти зусиль для перемовин і знайти рішення.

Найбільш проблемним питанням у бюджетних перемовинах є так зване "боргове гальмо". Лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер вважає, що це необхідно і на додаткові позики не можна йти, а СДПН і "Зелені" підтримують більш гнучкий підхід з можливістю призупинення цього інструмента, як під час пандемії коронавірусу.

Співголова СДПН попередив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.