СМИ: В правительстве Германии не достигли согласия по бюджету на 2025 год

Правительство Германии больше не ожидает, что оно достигнет согласия по проекту бюджета на 2025 год до 3 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters во вторник сообщили источники в правительстве.

По данным источников агентства, новой датой рассматривают 17 июля, что означает, что все сроки представления проекта бюджета в нижнюю палату парламента Бундестага все еще могут быть соблюдены.

В то же время представитель Министерства финансов заявил, что консультации по проекту бюджета продолжаются.

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"Целью остается достижение политического согласия и принятие решения правительства в июле", – отметил он.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

Она заявила, что партии "светофорной коалиции" должны приложить усилия для переговоров и найти решение.

Наиболее проблемным вопросом в бюджетных переговорах является так называемый "долговой тормоз". Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер считает, что это необходимо и на дополнительные займы нельзя идти, а СДПГ и "Зеленые" поддерживают более гибкий подход с возможностью приостановления этого инструмента, как во время пандемии коронавируса.

Сопредседатель СДПГ предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.