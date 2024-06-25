ЄС офіційно розпочинає переговори про вступ з Молдовою

У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови до ЄС, яка офіційно відкриває процес перемовин про її членство.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конференція почалася з промови очільниці МЗС головуючої у Раді ЄС Бельгії Аджі Лябіб.

"Ваша країна є частиною Європи – європейської історії, спадщини і культури. Ми очікуємо ще більшого поглиблення зв’язків, які вже є між нами. Процес розширення є стратегічною інвестицією у мир, процвітання і стабільність", – зазначила вона.

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Заява Лябіб щодо найважливіших реформ, від яких буде залежати прогрес переговорів з Молдовою, майже дослівно повторює заяву на конференції з Україною.

Головним перемовником від Молдови буде віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова, їй офіційно делегували таку роль минулого тижня.

Президентка Молдови Мая Санду завчасно привітала офіційний початок переговорів про вступ її країни до ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня.

Міжурядова конференція Україна-ЄС, що позначає старт переговорів для України, відкрилася 25 червня за кілька годин до конференції з Молдовою.