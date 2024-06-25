ЕС официально начинает переговоры о вступлении с Молдовой

В Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Молдовы в ЕС, которая официально открывает процесс переговоров о ее членстве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конференция началась с речи руководительницы МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджи Лябиб.

"Ваша страна является частью Европы – европейской истории, наследия и культуры. Мы ожидаем еще большего углубления связей, которые уже есть между нами. Процесс расширения является стратегической инвестицией в мир, процветание и стабильность", – отметила она.

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Заявление Лябиб относительно ключевых реформ, от которых будет зависеть прогресс переговоров с Молдовой, почти дословно повторяет заявление на конференции с Украиной.

Главным переговорщиком от Молдовы будет вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова, ей официально делегировали такую роль на прошлой неделе.

Президент Молдовы Майя Санду заблаговременно приветствовала официальное начало переговоров о вступлении ее страны в ЕС.

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня.

Межправительственная конференция Украина-ЕС, обозначающая старт переговоров для Украины, открылась 25 июня за несколько часов до конференции с Молдовой.