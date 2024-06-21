Рада ЄС офіційно підтвердила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня

Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови і підтвердила, що міжурядові конференції для запуску переговорів відбудуться 25 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила головуюча у Раді ЄС Бельгія на сторінці бельгійського головування в X (Twitter).

"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі", – йдеться у заяві.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 – IGC with Ukraine

· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS Реклама: June 21, 2024

Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00.

Оголошення з’явилося невдовзі після аналогічного повідомлення від джерел.

Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.