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Президентка Молдови привітала старт переговорів про вступ: Наше майбутнє в ЄС

Новини — Вівторок, 25 червня 2024, 14:53 — Іванна Костіна

Президентка Молдови Мая Санду вітає офіційний початок переговорів про вступ країни до ЄС, старт якому буде даний на першій Міжурядовій конференції щодо вступу у вівторок в Люксембурзі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в X (Twitter).

Молдова подала заявку на членство в ЄС разом з Україною у 2022 році, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке Санду рішуче засудила.

"Сьогодні Молдова та Україна офіційно розпочинають переговори про вступ до ЄС. Наше майбутнє – в європейській родині.

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Ми глибоко вдячні за непохитну підтримку Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Метсолі та бельгійському головуванню. Разом ми сильніші", – написала президентка Молдови.

У жовтні Молдова проведе референдум щодо свого проєвропейського курсу.

Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня.

Міжурядова конференція з Україною запланована в Люксембурзі на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт членства України у Євросоюзі

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Молдова Вступ до ЄС
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