Прем'єрка Естонії ухильно прокоментувала її можливе призначення топдипломатом ЄС

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас не стала відповідати на питання про її можливий перехід на роботу до Брюсселя та зазначила, що поки нічого не вирішено.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У телепрограмі Каллас запитали, чи може бути так, що вона останній раз є гостею студії у ролі прем’єрки Естонії – зважаючи на чутки у ЗМІ, що її кандидатуру погодили на посаду Високого представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки.

Кая Каллас відповіла, що вона є очільницею уряду стільки, скільки буде, і "у політиці все може змінитися у будь-який момент".

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Вона також відмовилася відповідати, які варіанти для неї більш або менш бажані, якщо їй потрібно буде обирати між посадами прем’єрки Естонії, головного дипломата ЄС або єврокомісара, та які портфелі єврокомісарів були б для неї найбільш цікаві.

Прем’єрка зазначила, що рішення про основного кандидата на посаду буде ухвалюватися у четвер, і що навіть якщо її номінують, це ще не означає, що її призначать на посаду.

"Якщо інші лідери думають, що я можу бути кандидатом – це було би великою честю і для мене, і для Естонії", – сказала вона.

Нагадаємо, 25 червня почали неофіційно повідомляти, що у ЄС вже домовилися про повторне обрання фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії, а також визначилися з іншими топпосадами, і Каллас домовилися призначити головою дипломатії ЄС.

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