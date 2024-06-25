Премьер Эстонии уклончиво прокомментировала ее возможное назначение топ-дипломатом ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала отвечать на вопрос о ее возможном переходе на работу в Брюссель и отметила, что пока ничего не решено.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В радиопрограмме Каллас спросили, может ли быть так, что она последний раз является гостьей студии в роли премьера Эстонии – учитывая слухи в СМИ, что ее кандидатуру согласовали на должность Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Кая Каллас ответила, что она является главой правительства столько, сколько будет, и "в политике все может измениться в любой момент".

Реклама:

Она также отказалась отвечать, какие варианты для нее более или менее желательны, если ей нужно будет выбирать между должностями премьера Эстонии, главного дипломата ЕС или еврокомиссара, и какие портфели еврокомиссаров были бы для нее наиболее интересны.

Премьер отметила, что решение об основном кандидате на должность будет приниматься в четверг, и даже если ее номинируют, это еще не значит, что ее назначат на должность.

"Если другие лидеры думают, что я могу быть кандидатом – это было бы большой честью и для меня, и для Эстонии", – сказала она.

Напомним, 25 июня неофициально стало известно, что в ЕС уже договорились о повторном избрании фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии, а также определились с другими топ-должностями, и Каллас договорились назначить главой дипломатии ЕС.

Читайте также: Фаворит с массой замечаний: кто такой Антониу Кошта, ключевой кандидат в президенты Евросовета.