ЗМІ: В ЄС погодили другий строк фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії та інші топпосади

Незадовго до вирішального саміту ЄС глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Про це агенції DPA стало відомо з переговорних кіл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки. На цій посаді соціаліст відповідатиме за підготовку самітів ЄС і головуватиме на робочих засіданнях. Якщо Кошта добре впорається з цією роботою, він зможе отримати другий термін на посаді, згідно з чинною практикою.

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Президент Єврокомісії та керівник зовнішньою політикою ЄС призначаються на один законодавчий період, тобто приблизно на п'ять років.

Основою для угоди, яка ще має бути формалізована на саміті ЄС у четвер і п'ятницю, є результати європейських виборів, що відбулися трохи більше двох тижнів тому.

Головними переговірниками Європейської народної партії були прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, тоді як переговірниками соціал-демократів були канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Ліберали покладаються на президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який йде у відставку, як на провідних переговірників.

Після очікуваного висунення кандидатури фон дер Ляєн на саміті ЄС, вона все ще має бути обрана більшістю в Європарламенті. Для цього німкені доведеться заручитися підтримкою депутатів протягом найближчих тижнів. Голосування відбудеться не раніше третього тижня липня і вважається найбільшою перешкодою на шляху до другого президентського терміну. Причина полягає в тому, що вибори відбудуться шляхом таємного голосування, а фон дер Ляєн має порівняно багато критиків у Європарламенті.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі 17 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

ЗМІ раніше повідомили, що правоцентристська Європейська народна партія, яка виграла вибори в Європарламент, поставила додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.

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