Совет Европы избрал генсека: еврокомиссар Рейндерс во второй раз проиграл

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 25 июня, избрала нового генерального секретаря организации – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Берсе избрали во втором раунде голосования за пост генерального секретаря Совета Европы, он набрал минимально необходимый 121 голос делегатов ПАСЕ.

Всего на должность претендовали три кандидата: Берсе, бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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В первом туре голосования швейцарец также был фаворитом и заручился поддержкой 92 национальных делегатов в Парламентской ассамблее. Саар получил 79 голосов, а Рейндерс – 70.

Для Рейндерса это вторая попытка побороться за пост генсека СЕ: в 2019 году он проиграл на выборах Марии Пейчинович-Бурич.

Для участия в нынешних выборах он брал официальный отпуск в Еврокомиссии.

Пейчинович-Бурич. решила не идти на второй срок, на который имела право по правилам организации. Новый председатель начнет исполнять обязанности с 18 сентября.