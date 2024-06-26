Зеленский пообещал с июля "новую конкретику" ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает с июля "новую конкретику" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем вечернем видеообращении во вторник.

По его словам, есть уже восьмой участник, который присоединился к общему решению Саммита мира (им стала Гайана. – Ред.), и давление на Россию "ради честного окончания войны" продолжается.

"Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира", – отметил Зеленский.

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На днях сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) собирается принять резолюцию, в которой закрепит решение первого учредительного Саммита мира, состоявшегося в Швейцарии 15-16 июня.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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