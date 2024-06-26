Білий дім: "Міст до НАТО" забезпечить Україні членство, коли буде політична воля

В адміністрації президента Сполучених Штатів пояснили, що мають на увазі союзники по Альянсу, коли говорять про створення "мосту до НАТО для України".

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, з точки зору сприйняття загрози союзники перебувають у "досить хорошому положенні щодо України", і "все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство".

"Міст до НАТО" потрібен, щоб Україна могла увійти до Альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля", – наголосив Карпентер.

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Він зазначив, що деяким людям не подобається, але йому особисто подобається метафора про "міст до НАТО".

"Тому, що це саме те, чого ми намагаємося досягти (на шляху до майбутнього членства)", – зауважив посадовець.

Карпентер вказав, що документ, який буде оприлюднено на саміті НАТО у Вашингтоні, забезпечить Україну саме "інституційним мостом до членства в НАТО", щоб при отриманні запрошення у майбутньому Україна була готова, спроможна й здатна приєднатися до Альянсу миттєво.

Представник Білого дому також нагадав, що Києву слід провести додаткові реформи, а також заходи для досягнення оперативної сумісності з НАТО.

Йдеться про навчання, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудову оборонних інституцій, підтримку мобілізації, навчання цивільних для залучення їх до армії, ротацію військових, забезпечення пільг для ветеранів, медичну підтримку тощо.

"Зараз в Україні цього немає. І тому ми повинні допомогти їм, і НАТО зробить це", – пообіцяв Карпентер.

Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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