Сейм Латвії перед самітом НАТО закликав підтримати заявку України на вступ
Сейм Латвії ухвалив звернення до парламентів держав-членів НАТО з проханням підтримати офіційну заявку України на членство в Альянсі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
В ухваленій заяві, зокрема, йдеться, що Україна має право обирати, до яких міжнародних організацій, наднаціональних формувань або військових союзів вона приєднається.
Латвійські депутати наголошують на значному внеску України в безпеку євроатлантичного регіону, і що її членство в НАТО значно зміцнить Альянс.
У заяві підкреслюється необхідність чіткої демонстрації ясної єдності та рішучості на Вашингтонському саміті НАТО, а також готовності всіх союзників узяти на себе свою справедливу частку відповідальності за безпеку всіх союзників.
"Як парламент однієї країни-члена НАТО – Латвійської Республіки – підтримує заявлене бажання України вступити до НАТО і вважає, що Україна відповідає критеріям, встановленим для членства в НАТО", – йдеться в ухваленій заяві.
Сейм Латвії вважає життєво необхідним використати можливості, надані Вашингтонським самітом НАТО, для спільного усвідомлення актуальності рішень і прогресу та розширення підтримки альянсу Україні практичними заходами, а також для зміцнення політичного партнерства між НАТО та Україною.
Також латвійські депутати закликали парламенти країн-членів НАТО підтримати офіційну заяву України щодо вступу.
Напередодні CNN, а також The Telegraph, розповіли, що між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.
Тоді як США і Німеччина підтримують формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО, Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи виступають за формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.
Посол США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.